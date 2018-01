Soldado dos EUA morre em acidente no Afeganistão Um membro das forças especiais dos Estados Unidos morreu e outro ficou ferido nesta quinta-feira, quando uma mina explodiu num acidente de treinamento perto de uma base militar norte-americana no Afeganistão, informaram fontes militares dos EUA. O soldado morto, Matthew J. Bourgeois, de 35 anos, de Tallahassee, na Flórida, pisou numa mina, comentou o sargento Charles Portman, do Comando Central dos Estados Unidos. Os ferimentos sofridos pelo outro soldado não são graves. O acidente ocorreu às 8h30 locais.