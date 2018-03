Soldado dos EUA morre em ataque a comboio no Iraque Um soldado americano foi morto nesta sexta-feira quando insurgentes detonaram uma bomba sob o veículo de um comboio militar no qual ele se encontrava. O comboio atravessava uma ponte da cidade de Fallujah, no chamado Triângulo Sunita, uma região violenta a oeste de Bagdá. O soldado da 3ª Divisão de Infantaria morreu devido aos ferimentos recebidos no ataque ocorrido nesta tarde (hora local), na principal ponte de Fallujah sobre o rio Eufrates, disse o porta-voz militar sargento Amy Abbott. Mais cedo, uma testemunha em Fallujah disse que havia visto quatro soldados americanos se retirando do local do ataque, onde três veículos militares Humvee ficaram destruídos. Os militares não falaram sobre o número de feridos nem deram outros detalhes. O ataque desta tarde ocorreu após se passarem mais de 24 horas sem nenhuma ação violenta contra as forças americanas. A polícia de Fallujah vinha patrulhando a cidade sem a proteção de soldados americanos há mais de uma semana. Os policiais argumentaram que se sentiam ameaçados na presença de tropas americanas, que já sofreram vários ataques na cidade.