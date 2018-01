Soldado dos EUA morre em ataque rebelde no Iraque Um grupo armado atacou uma patrulha dos Estados Unidos com uma granada, em Bagdá, na noite de segunda-feira. Um soldado morreu e outros dois ficaram feridos, informou o exército nesta terça. Os três oficiais atingidos pela explosão foram levados para um hospital militar, onde um deles não resistiu e morreu. Até o momento, nenhuma milícia reivindicou a autoria do atentado e as Forças Armadas não revelaram mais detalhes sobre o ocorrido.