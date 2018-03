Soldado encontrado morto em lago no Iraque Um soldado americano foi encontrado morto em um lago situado nas proximidades de um complexo militar perto da cidade iraquiana de Faluja, informou o Comando Central do Exército dos Estados Unidos. O soldado, cuja identidade não será revelada antes que sua família seja devidamente notificada, estava desaparecido desde ontem, quando teria ido nadar. Faluja é um bastião do islamismo sunita. A cidade situa-se a cerca de 50 quilômetros de Bagdá e foi palco de uma série de ataques contra as tropas de ocupação lideradas pelos Estados Unidos, principalmente após manifestações realizadas no fim de abril e que transcorriam pacificamente até que soldados americanos abriram fogo contra a multidão, deixando 18 civis mortos e 78 feridos.