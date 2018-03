Soldado ferido é primeira baixa dos EUA Um soldado do exército dos Estados Unidos tornou-se a primeira baixa norte-americana da campanha militar contra o terrorismo. O soldado se teria ferido gravemente ao ficar preso entre dois caminhões. O nome do soldado e o local do acidente não foram revelados. De acordo com o major Brad Lowell, porta-voz do Comando Central dos EUA na base da Força Aérea de McDill (Flórida), o soldado ferido foi levado para a base norte-americana de Incirlik, na Turquia. Leia o especial