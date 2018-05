Soldado francês é morto no Afeganistão Um soldado francês foi morto durante um ataque de insurgentes no leste do Afeganistão, informou hoje o escritório do presidente Nicolas Sarkozy, em Paris. A morte ocorreu após as tropas se envolverem em uma missão de reconhecimento no vale de Alasay, na província de Kapisa, a nordeste da capital, Cabul.