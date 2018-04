Soldado indiano morre a tiros na fronteira com Paquistão Um soldado da Índia foi morto após receber disparos que partiram do lado do Paquistão, na fronteira da Caxemira, segundo informou hoje o exército indiano. O porta-voz do exército, o tenente coronel Biplab Nath, disse que os disparos foram uma violação ao cessar-fogo em vigor na região disputada entre os dois países.