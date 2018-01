Soldado inglês é morto na Macedônia Um soldado inglês que participava da missão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para recolher armas dos rebeldes de origem albanesa foi morto hoje, informaram militares britânicos. O soldado viajava ontem à noite para a capital da Macedônia, Skopje, quando um grupo de jovens atacou o carro onde ele estava, disse o major inglês Neal Peckham. O soldado, cujo nome só será revelado depois que seus parentes forem informados sobre o assassinato, foi levado ao Hospital do Exército dos Estados Unidos, em Camp Bondsteel, e depois foi transferido para Hospital da Universidade de Skopje, onde morreu. O assassinato acontece no momento em que as tropas da Otan se preparam para começar a Operação Colheita Essencial, que tem como objetivo recolher 3.300 armas dos rebeldes de origem albanesa.