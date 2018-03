Soldado iraquiano morre em colisão entre 2 helicópteros O exército dos Estados Unidos informou hoje que um soldado iraquiano morreu quando dois helicópteros colidiram durante aterrissagem em uma base em Bagdá. De acordo com as informações, dois soldados americanos e mais dois outros iraquianos também ficaram feridos no acidente. O porta-voz do exército, Capitão Charles Calio, disse que ainda não está claro como ocorreu o acidente, mas que não parece ter sido causado por uma defensiva hostil. O militar afirmou que ainda não se sabe quantas pessoas estavam à bordo dos helicópteros.