Soldado israelense é ferido na fronteira Jordânia-Israel Um soldado israelense foi ferido nesta terça-feira depois de ser atingido por um tiro vindo da fronteira entre Israel e Jordânia, informou um militar israelense. O incidente aconteceu próximo a cidade de Beit Sahur ao norte de Israel. Ainda não se sabe o paradeiro do atirador. A estrada do lado israelense da fronteira foi interditada. A embaixada da Jordânia em Israel disse que já está investigando o caso. A fronteira entre Israel e Jordânia tem estado relativamente calma desde o acordo de paz entre os países em 1994. Mais tarde, um israelense morreu e várias pessoas ficaram feridas com uma nova ofensiva do atirador. Neste segundo atentado, as autoridades locais não souberam precisar se os disparos vieram da Jordânia ou Israel.