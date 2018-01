Soldado israelense está em bunker sob a terra, diz jornal O soldado israelense mantido como refém na Faixa de Gaza há dez dias se encontra em um bunker sob a terra, segundo a edição desta quarta-feira do jornal israelense Yediot Aharonot. De acordo com o jornal, que cita fontes árabes, o soldado Gilad Shalit está no refúgio junto com sete palestinos com idades entre 20 e 30 anos. O esconderijo estava preparado previamente para o seqüestro e está repleto de comida, bebidas e remédios, acrescenta o diário. Além disso, os seqüestradores desligaram os telefones e se encontram, assim como o refém, desconectados do mundo. "Segundo fontes árabes, ninguém informou sobre movimentos suspeitos na área do esconderijo. Ninguém viu veículos ou pessoas saindo de debaixo da terra na escuridão. Ninguém também verificou a visita de um médico palestino a Gilad Shalit", assinala o jornal. O diário afirma que, segundo fontes de inteligência egípcias, o dirigente do Hamas no exterior Khaled Mashaal não informou ao primeiro-ministro e dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, sobre a operação. Portanto, de acordo com as fontes, o premier não tem idéia do lugar onde se encontra o soldado.