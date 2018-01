Soldado israelense morre durante incursão em Gaza Um soldado israelense morreu nesta terça-feira, abatido a tiros de milicianos no campo de refugiados palestinos do Mughazi, no centro da Faixa de Gaza, durante uma incursão para detectar túneis, informaram fontes militares. Os milicianos atiraram quando o soldado estava numa casa. Ele foi gravemente ferido na cabeça e morreu no caminho para o hospital Soroka, da cidade de Beersheba, acrescentaram as fontes. A vítima, um rastreador, ia à frente de um grupo para detectar túneis empregados pelos milicianos palestinos num terreno de 600 metros quadrados, que a tropa invadiu com carros blindados.