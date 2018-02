Soldado israelense morre em tiroteio perto da fronteira Pistoleiros palestinos dispararam contra soldados israelenses que procuravam túneis clandestinos ao longo da fronteira com o Egito e mataram um militar de Israel, o primeiro a morrer nos últimos 20 dias de conflito no Oriente Médio. Em outro incidente, um adolescente palestino morreu quando soldados israelenses abriram fogo contra jovens atiradores de pedras que protestavam em Nablus, na Cisjordânia, informaram testemunhas. Tenente do Exército de Israel, Haggai Lev foi atingido por um franco-atirador quando ele e outros soldados procuravam passagens subterrâneas no sul da Faixa de Gaza, informaram oficiais. Nos últimos meses, as forças israelenses encontraram dezenas de túneis, supostamente utilizados para tráfico de armas de drogas. Os túneis são abertos no lado egípcio da fronteira e costumam terminar em casas palestinas na cidade fronteiriça de Rafah. As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, ligadas ao movimento político Fatah, liderado por Yasser Arafat, reivindicaram a responsabilidade pelos disparos em anúncios feitos em diversas mesquitas de Rafah. O Exército israelense disse que os soldados encontraram e destruíram na manhã de hoje um túnel utilizado para traficar armas na região onde o tenente foi morto. Em Nablus, soldados israelenses abriram fogo contra um grupo de jovens e crianças que atiravam pedras em tanques que atravessavam o campo de refugiados de Askar, informaram moradores do local. O Exército informou estar checando as acusações. Rami Kotosh, de 19 anos, morreu com um tiro no peito, informaram fontes hospitalares de Nablus. Dois outros jovens palestinos, de 11 e 13 anos, sofreram ferimentos leves, disseram testemunhas. Israel ocupou sete das oito grandes cidades palestinas da Cisjordânia, submetendo a população local a toques de recolher e realizando operações de busca de militantes em uma tentativa de evitar atentados suicidas contra cidadãos israelenses. A Autoridade Palestina exigiu a retirada das forças israelenses das cidades cisjordanianas. Porém, militares israelenses voltaram a afirmar que a operação não tem prazo para terminar. Israel iniciou a mais recente ocupação das cidades palestinas depois de 31 israelenses terem morrido em atentados suicidas, perpetrados entre 18 e 20 de junho. Antes do assassinato do tenente nesta quarta-feira, nenhum israelense morria no conflito desde 20 de junho. Enquanto isso, um proeminente palestino moderado, Sari Nusseibeh, disse ter passado os últimos meses trabalhando silenciosamente em uma proposta de paz para o Oriente Médio com Ami Ayalon, ex-chefe do Shin Bet, um dos serviços secretos de Israel. Ambos estavam reunidos esta semana na Grécia. O plano será apresentado aos dois lados como uma petição, afirmou Nusseibeh nesta quarta-feira. Em meio a novos incidentes violentos, é improvável que negociações formais de paz sejam retomadas tão cedo. Porém, nos contatos feitos nos bastidores, Nusseibeh comentou que contatos informais entre as partes já estão sendo feitos. Nusseibeh, o principal representante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Jerusalém, é um dos mais destacados líderes moderados entre os palestinos. Ele revelou que a proposta de paz na qual trabalha é parecida com a que estava em debate nas conversações rompidas em janeiro de 2001, pouco antes de o primeiro-ministro moderado Ehud Barak perder as eleições para o linha dura Ariel Sharon, contrário às propostas de paz. O jornal israelense ?Maariv? publicou que os autores do plano esperavam obter em torno de 1 milhão de assinaturas de apoio em cada lado, pressionando seus governantes a acabarem com quase dois anos de violência e retomarem as negociações de paz. Ayalon disse ainda não estar preparado para debater a proposta. "Estamos pensando. Por enquanto, temos apenas algumas idéias, mas não um plano. Ainda não temos algo funcional", analisou. Nusseibeh fez suas declarações um dia depois de a polícia israelense ter invadido o câmpus da Universidade Al-Quds, na periferia de Jerusalém, da qual ele é reitor. Seu gabinete foi interditado depois de a polícia vasculhá-lo e ter levado alguns documentos. Nusseibeh disse que apelará contra a interdição. "Eu sei que a ordem é inválida e não se sustentará na corte", comentou. Israel reivindica Jerusalém como sua capital eterna e indivisível enquanto os palestinos pretendem estabelecer a capital de seu futuro Estado independente em Jerusalém Oriental, setor tradicionalmente muçulmano da cidade. Israel alega que, segundo acordos interinos de paz, os palestinos estão proibidos de desempenhar atividades políticas em Jerusalém. Raanan Gissin, porta-voz do primeiro-ministro Ariel Sharon, disse hoje que "a Universidade Al-Quds é o bastião desta atividade, assim como de atividades subversivas, segundo os relatórios de nosso serviço secreto".