Soldado italiano morre após combate em Nassíria Um soldado italiano morreu nesta segunda-feira em conseqüência dos ferimentos sofridos ontem durante uma ataque contra a base dos carabineiros de seu país em Nassíria, no Sul do Iraque. As tropas italianas na cidade têm sido atacadas há três dias por supostos simpatizantes do xiita Muqtada al-Sadr. Pelo menos nove outros soldados estão feridos. O soldado morto nesta segunda-feira foi identificado como Matteo Vanzan. Ele é o 29º italiano a perder a vida no Iraque desde um atentado com carro-bomba em Nassíria, que matou 19 pessoas, em 12 de novembro de 2003. A Itália tem aproximadamente 3.000 soldados trabalhando nas tropas de coalizão lideradas pelos EUA no Iraque.