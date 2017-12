Soldado morre em acidente de trânsito no Afeganistão Um soldado da Força Internacional para a Assistência à Segurança no Afeganistão (Isaf) morreu em um acidente de trânsito ocorrido no sul do país, informou o comando militar. Um comunicado divulgado hoje pela Isaf, com mandato da Otan, não revela a nacionalidade do soldado e indica que o incidente aconteceu neste sábado na província sulina de Helmand, quando uma patrulha realizava "tarefas rotineiras de manutenção". "As circunstâncias que rodearam o acidente estão sendo investigadas", afirma a nota, que acrescenta que não serão divulgados mais detalhes até que a investigação chegue a seu fim. O comunicado descarta que a baixa tenha sido causada pela ação de rebeldes e afirma que "não houve insurgentes envolvidos". De acordo com a política da Isaf, a identidade e a nacionalidade do soldado morto será comunicada por seu país de origem. Na quarta-feira passada, outro soldado da Isaf morreu em Cabul em um acidente de trânsito, enquanto seis ficaram feridos em uma batida envolvendo um caminhão de mercadorias na província de Kandahar, no sul do país. Desde que as tropas da Isaf assumiram a segurança do sul do Afeganistão, no começo deste mês, sofreram diversas baixas, várias delas em acidentes de trânsito.