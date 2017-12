Soldado morre em confronto com palestinos Um soldado israelense de 23 anos foi morto ontem à noite durante um confronto armado com extremistas palestinos próximo da cidade cisjordânia de Nablus, de acordo com informações do exército israelense. O confronto aconteceu em um território controlado por Israel, a oeste da cidade autônoma de Nablus, quando os palestinos começaram a atirar contra um posto militar israelense. Há informações de novos ataques armados de palestinos contra alvos israelenses na Cisjordânia durante toda a noite de ontem e madrugada de hoje. O Exército israelense promoveu a prisão de pelo menos seis palestinos. De acordo com as Forças Armadas israelenses, os seis palestinos presos pertencem ao grupo ?Força 17?, do líder palestino Yasser Arafat. Fundada em 1974 no Líbano, a Força 17 foi formada pela OLP em resposta à milícia libanesa chamada Força 16, que combatia a presença palestina naquele país.