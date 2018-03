Soldado norte-americano é ferido em mina no Afeganistão Um soldado norte-americano foi ferido neste sábado ao pisar numa mina enquanto realizava uma patrulha de rotina no leste do Afeganistão. O soldado não corre risco de vida, informou comunicado da Base Aérea de Bagram, o quartel general dos Estados Unidos ao norte de Kabul, capital afegã. O acidente aconteceu nas proximidades de Khost, a aproximadamente 160 quilômetros de Kabul, perto da fronteira com o Paquistão. O soldado foi atendido em uma base norte-americana em Khost e depois transportado para Bagram, segundo os militares. Duas décadas de conflito armado resultaram no saldo de 5 a 10 milhões de minas no Afeganistão, um dos países com maior concentração de explosivos, totalizando 800 quilômetros quadrados. Duzentos mil afegãos morreram ou foram feridos em minas durante os 23 anos de guerra. Entre 150 e 300 pessoas por mês morreram em 2001 por conta das minas ou de projéteis detonados, segundo estimativas da ONU.