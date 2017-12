Soldado norte-americano é morto durante operação no Iraque Um soldado do exército americano foi morto durante operações de combate no leste do Iraque, disse um militar nesta sexta-feira. Com a baixa, o número de mortos durante a guerra chega a 2.863. A morte do soldado da Força Tarefa Relâmpago, acontece logo após as da terceira equipe de combate da Brigada de Combate, morta durante um ataque em um pequeno exército na província de Diyala, norte de Bagdá. Durante a notificação pelos parentes, a identidade do soldado foi retida. Somente neste mês no Iraque, 45 americanos morreram durante o conflito.