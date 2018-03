Soldado norte-americano morre em emboscada no Iraque Um soldado norte-americano morreu e outros seis ficaram feridos na manhã desta segunda-feira em uma emboscada a um comboio militar no oeste de Bagdá, no Iraque, informou o Comando Central do Exército dos EUA. Todos os soldados fazem parte da Terceira Divisão de Infantaria. Segundo o porta-voz do Comando, os carros seguiam pelo bairro de Mansur quando foram atingidos por disparos de lança-granadas. Os agressores conseguiram fugir. Detalhes sobre o estado de saúde dos feridos não foram divulgados. Rumsfeld - Nesta segunda, em sua página na Internet, o jornal norte-americano The New York Times divulga uma entrevista com o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, na qual declara que o país poderá ser obrigado a enviar mais soldados ao Iraque para ?tentar conter uma guerrilha cada vez mais organizada.? Rumsfeld também disse que os ataques contra os soldados norte-americanos estão sendo coordenados em nível regional, possivelmente em escala nacional. Atualmente, 148 mil militares dos EUA e 13 mil britânicos estão no Iraque. Vários países se comprometeram em enviar outros 17 mil soldados nas próximas semanas.