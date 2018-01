Soldado norte-americano morre em explosão no Iraque A explosão de uma bomba matou um soldado dos EUA e feriu outro nas proximidades de Tall Afar, no Iraque. Segundo um comunicado do exército norte-americano, os soldados viajavam em um comboio no momento da explosão, às 17h15 desta segunda-feira (hora local). Os dois chegaram a ser levados para um hospital militar, mas um deles não resistiu e morreu no caminho. O outro continua hospitalizado. O nome do soldado morto só será divulgado após a notificação à família. Com mais essa morte, subiu para 541 o número de norte-americanos mortos desde que os EUA iniciaram a guerra contra o Iraque, em março de 2003.