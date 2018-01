Soldado norte-americano morre em explosão no Iraque A explosão de uma bomba no norte do Iraque matou um soldado dos EUA e deixou outro ferido. A bomba foi detonada por volta das 16h (hora local) deste sábado próximo à cidade de Beiji, a 145 km de Mosul. Um homem foi detido próximo ao local do atentado e está sendo interrogado. A identidade do soldado morto, que chegou a ser hospitalizado mas não resistiu aos ferimentos, não será divulgada até que a família seja notificada. Com mais essa morte, já são 904 militares norte-americanos mortos desde o início da guerra, no ano passado. Na região de Abu Ghraib, a explosão de outra bomba deixou um civil ferido por volta das 23h (hora local) deste sábado. Pouco antes da meia-noite, três insurgentes também atacaram, com uma granada de mão, policiais iraquianos que faziam patrulhamento. Um dos policiais foi hospitalizado.