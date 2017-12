Soldado norte-coreano foge para o sul e militares atiram em advertência

SEUL - Tropas sul-coreanas dispararam cerca de 20 tiros de advertêcia na madrugada desta quinta-feira, 21 (manhã nas Coreias), quando militares norte-coreanos se aproximaram da fronteira em busca de um dos seus soldados que, pouco antes, havia desertado para a Coreia do Sul. O Ministério da Defesa sul-coreano informou que os disparos foram dados depois que o homem chegou a salvo do outro lado da fronteira.

O Exército sul-coreano advertiu, primeiro, por meio do sistema de megafonia ao ver um grupo de guardas se aproximarem da Linha de Demarcação Militar (LDM) da fronteira. Depois de, aparentemente, ignorar o aviso, foram feitos vários disparos, disse um porta-voz do ministério, ao que a tropa da Coreia do Norte recuou.

O soldado norte-coreano fugiu por volta das 8 horas, no horário da Coreia do Sul, através do declive ocidental da fronteira militarizada que divide as duas Coreias. Pouco depois, por volta das 10 horas, soldados do sul tambpem escutaram vários disparos, aparentemente de advertência, vindos do lado norte.

Trata-se do quarto soldado norte-coreano que foge para o Sul este ano e o primeiro desde a dramática deserção de um militar que levou cerca de seis tiros do próprio Exército em novembro. O caso desta quinta-feira volta a alimentar a tensão na fronteira entre os países, que ainda sem mantêm, tecnicamente, em guerra, uma vez que o conflito entre 1950 e 1953 terminou com um cessar-fogo, não com um tratado de paz. /EFE e AFP