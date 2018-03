Soldado norte-coreano mata turista em área restrita Um soldado norte-coreano matou uma turista sul-coreana que visitava um resort na Coréia do Norte. Segundo uma agência de turismo sul-coreana, a mulher ultrapassou uma área restrita em uma praia quanto foi atingida pelos disparos do militar. De acordo com a mesma agência, que opera dois programas turísticos no país comunista, o resort onde aconteceu a tragédia é uma espécie de enclave dentro do território vizinho.