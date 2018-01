Soldado norte-coreano que desertou para o sul cometeu assassinato

SEUL - O soldado norte-coreano que desertou em novembro do ano passado e cruzou a fronteira com a Coreia do Sul sob a vista do próprio Exército confessou ter cometido um assassinato no próprio país, informou nesta terça-feira, 23, um jornal sul-coreano.

Os oficiais da Coreia do Sul se negaram a comentar a informação e disseram que o interrogatório do militar, de 24 anos, ainda não tinha acabado.

O desertor declarou sobre o assassinato às forças de segurança sul-coreanas, segundo o periódico conservador Dong-A Ilbo, que cita uma fonte não identificada dos serviços de inteligência.

A deserção do soldado norte-coreano em 13 de novembro de 2017 através da Zona Desmilitarizada tomou as capas dos jornais locais. No final daquele mês, foram divulgadas imagens nas quais se via como vários soldados da Coreia do Norte perseguiam o desertor e dispararam tiros contra ele, deixando-o gravemente ferido.

Um dos militares que o perseguia chegou, inclusive, a cruzar, brevemente, a linha de demarcação militar com a Coreia do Sul antes de regressar. O Comando das Nações Unidas qualificou o ato como uma violação do acordo de armistício de 1953.

No final de dezembro, outro soldado da Coreia do Norte fugiu para o sul. Compaheiros do Exército chegaram a se aproximar da fronteira em busca do desertor, mas ele chegou a salvo do outro lado da fronteira. /AFP