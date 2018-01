Soldado norueguês morre em ataque no Afeganistão A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou nesta segunda-feira que um atentado contra um veículo das forças de paz na capital afegã causou a morte de um soldado norueguês e deixou outro ferido. Eles regressavam de uma patrulha para a base no leste de Kabul, neste domingo, quando o carro foi atacado. O soldado morto não foi identificado. Ainda não se sabe se foi um atentado com granadas ou com bombas caseiras de controle remoto. Contingentes internacionais apoiados por um helicóptero percorreram a região logo após o ataque. Niguém foi preso, mas os suspeitos continuam sendo procurados.