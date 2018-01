Soldado russo foge após matar três militares durante exercícios

MOSCOU - Um soldado russo fugiu depois de matar três militares durante manobras noturnas no extremo oriente do país, indicou nesta sexta-feira, 29, o ministério da Defesa.

"Durante um exercício de tiro na região de Amur, um soldado abriu fogo com sua arma automática (...) ferindo mortalmente um oficial e dois soldados", explica o comunicado do ministério. Dois outros soldados ficaram feridos e foram hospitalizados, de acordo com a mesma fonte.

"O agressor fugiu com sua arma", acrescenta o texto. As autoridades abriram uma investigação e o fugitivo está sendo procurado. O recruta, de acordo com uma fonte local citada pela agência Interfax, é da República do Daguestão e tem 23 anos. / AFP