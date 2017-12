Soldado seqüestrado por palestinos está vivo, diz egípcio O soldado israelense seqüestrado em junho por guerrilheiros palestinos está vivo, garantiu nesta quarta-feira o ministro do Exterior do Egito, em visita a Israel. Os egípcios promovem esforços para que o cabo Guilad Shalit seja libertado, acrescentou o ministro Ahmed Aboul Gheit. Shalit foi capturado por milicianos palestinos que se infiltraram em território israelense a partir da Faixa de Gaza em junho. Desde então não se tinha notícias do militar israelense.