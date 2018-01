Soldado turco morre em choque com rebeldes curdos Supostos rebeldes curdos mataram um sargento do exército da Turquia em choques registrados no sudeste do país, informaram autoridades locais neste domingo, elevando a três o número de militares turcos mortos em episódios de violência ocorridos ao longo da última semana. Enquanto isso, o grupo rebelde Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) divulgou neste domingo uma declaração segundo a qual um de seus guerrilheiros, agindo por conta própria, sem o aval da cúpula insurgente, promoveu o atentado suicida que deixou três mortos e 19 feridos na cidade de Van, no leste da Turquia, e pediu desculpas.