Soldados afegãos decapitam 4 supostos membros do Taleban Um comandante miliciano afegão disse que soldados do novo Exército do Afeganistão, treinado pelos Estados Unidos, degolaram quatro supostos combatentes do Taleban para vingar as mortes de um soldado afegão e de um intérprete militar, ocorridas da mesma forma. Entretanto, depois de o governo afegão contestar a veracidade da denúncia, o comandante miliciano Naimatullah Khan preferiu retratar-se da acusação. Khan, comandante de tropas na província de Zabul, no sudeste do país, disse inicialmente que os crimes ocorreram na segunda-feira, no distrito de Arghandab, em Zabul. Soldados do Exército do Afeganistão, enviados para procurar um soldado e um intérprete que se perderam de uma patrulha composta por americanos e afegãos, encontraram os cadáveres decapitados na encosta de uma montanha, disse Khan. De acordo com ele, os soldados encontraram quatro supostos membros da milícia fundamentalista islâmica Taleban durante buscas pela região. "Os soldados afegãos fizeram então a mesma coisa: cortaram a cabeça deles", disse Khan à Associated Press em conversa por telefone. Os corpos foram deixados no local, disse ele. Se a informação for confirmada, as decapitações representarão uma nova escalada na violência que vem afetando o sul e o leste do Afeganistão, especialmente Zabul, nas últimas semanas. O Exército dos EUA alega ter matado mais de 80 rebeldes na região desde 25 de maio.