Soldados afegãos matam ex-ministro do Taleban Soldados do recém-formado Exército do Afeganistão entraram em choque com remanescentes do Taleban no leste do Afeganistão nesta quarta-feira, causando a morte de um ex-ministro da milícia extremista em meio a um tiroteio de aproximadamente quatro horas, informou a emissora estatal de televisão. O ex-ministro morto foi identificado pele tevê como Ammanullah. Ele foi ministro de fronteiras e relações tribais do deposto regime ultraconservador que governou o Afeganistão entre 1996 e 2001. No norte do Afeganistão, combates entre forças comandadas pelo "senhor da guerra" Abdul Rashid Dostum, de etnia uzbeque, e tropas do "senhor da guerra" Atta Mohammed, de etnia tajique, deixaram pelo menos quatro feridos. Na região de Shkrin, leste do Afeganistão, junto à fronteira com o Paquistão, um avião Harrier da Força Aérea dos EUA jogou uma bomba guiada a laser de 500 kg em uma casa e matou 11 civis por engano. O comando das tropas norte-americanas no Afeganistão lamentou o "trágico incidente". A operação aérea era em apoio a uma força de soldados norte-americanos e afegãos que combatiam supostos guerrilheiros do Taleban e da organização extremista Al-Qaeda.