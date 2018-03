Soldados afegãos matam quatro supostos talebans Soldados afegãos mataram quatro supostos membros da milícia fundamentalista islâmica Taleban e capturaram outros cinco, numa área de montanhas no sul do país, disse Fayaz Khan, administrador do distrito de Arghasan, na província de Kandahar. Os violentos choques ocorreram ontem em Arghasan, a 130 quilômetros da cidade de Kandahar. Entre os mortos estava o mulá Abdullah, que liderava um grupo de 50 combatentes escondido nas montanhas de Thang, prosseguiu Khan. Os cinco homens capturados identificaram Abdullah como comandante do bando armado. Os soldados afegãos apreenderam um número não revelado de fuzis Ak-47 e foguetes. Arghasan faz fronteira com o Paquistão. Segundo Khan, os militantes do Taleban entraram no Afeganistão pela região. Ao sul de Cabul, a capital afegã, quatro caminhões-tanque que deveriam abastecer uma base militar americana foram alvo de uma emboscada. "Não houve vítimas. Apenas um veículo sofreu leves danos, mas era possível conduzi-lo" a seu destino, disse o coronel americano Rodney Davis, na Base Aérea de Bagram. Os autores da emboscada não foram identificados.