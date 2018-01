Soldados afegãos morrem e civis se ferem em explosão Pelo menos dois soldados afegãos morreram e outras sete pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba nas proximidades da cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, informaram fontes militares locais. O atentado ocorreu ontem à noite, na rua principal do distrito de Chaparhar, a 12 km de Jalalabad. "Uma das vítimas era um dos chefes de nossa brigada", disse hoje um comandante afegão, acrescentando que a bomba foi acionada por controle remoto, no momento da passagem de um veículo militar. Os militares também disseram suspeitar de que seguidores do antigo regime do Taleban e de seus aliados da Al-Qaeda sejam os autores do atentado. Ainda hoje se soube que em uma emboscada ocorrida na segunda-feira no centro do país morreram dois soldados e outras três pessoas, estas últimas supostamente rebeldes talebans. Fontes militares disseram ser este o mais recente confronto entre tropas americanas e afegãs, de um lado, e, do outro, supostos guerrilheiros talebans. Um contingente de mais de 11 mil soldados continua no Afeganistão em busca dos ex-líderes do Taleban e do chefe da Al-Qaeda, Osama bin Laden.