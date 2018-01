Soldados alemães partem para o Afeganistão Um contingente de 70 soldados alemães partiu rumo ao Afeganistão, na primeira contribuição de Berlim à força internacional de estabilização do país. Os soldados alemães - 50 paramilitares e 20 médicos e especialistas em telecomunicações - deixaram o aeroporto de Cologne-Bonn com destino à cidade holandesa de Eindhoven, onde juntaram-se a 32 militares da Holanda na viagem rumo a Cabul. O vôo terá escala em Trabzon, no norte da Turquia. O Ministério de Defesa da Holanda informou que os dois primeiros aviões com soldados deverão chegar à Base Aérea de Bagram, nos arredores de Cabul, amanhã pela manhã. Originalmente, os soldados deveriam ter partido ontem, mas a viagem foi adiada devido ao mau tempo na Turquia. Leia o especial