Soldados americanos detêm jornalistas por 3 horas Soldados americanos prenderam nesta terça-feira o fotógrafo Karim Kadim e o motorista Mohammed Abbas, da agência internacional de notícias Associated Press (AP). Kadim e Abbas foram algemados e obrigados a ficar de pé no sol por três horas, sem água e sem direito a usar o telefone. Ambos iraquianos, os dois foram detidos perto de Abu Ghraib, a oeste de Bagdá, e ficaram sob a mira de três soldados, mesmo tendo explicado que estavam na região a serviço da AP. ?Nos identificamos como da imprensa antes mesmo de as tropas se aproximarem?, disse Kadim. Abbas declarou que foram acusados pelos soldados de fazer parte de um grupo que planta bombas na região, com o objetivo de atingir as tropas americanas. Depois de passar três horas sob o calor de 43 graus, Abbas e Kadim foram levados para uma base americana, onde receberam o pedido de desculpas do major Eric Mick, que depois se desculpou formalmente à AP pelo mal-entendido.