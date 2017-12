Soldados americanos detêm suposto traficante de armas Soldados americanos detiveram hoje um suposto traficante de armas em sua casa em Tikrit, no norte do Iraque, e encontraram no local detonadores e outros materiais para a fabricação de bombas do tipo utilizado em ataques contra militares dos EUA. Em Basra, no sul do país, soldados britânicos dispararam balas de borracha para dispersar uma multidão que lançava pedras contra automóveis e incendiava pneus. Seis pessoas foram detidas, disse o major Charlie Mayo. Segundo o militar, o distúrbio ocorreu depois que funcionários da ocupação e policiais iraquianos informaram a ex-soldados do antigo regime de Saddam Hussein que eles não receberiam hoje seu pagamento. Mayo disse que os ex-soldados estavam irados, mas se dispersaram depois que ficaram sabendo que a lista de pagamento fora queimada durante os distúrbios de ontem, ocorridos pelo mesmo motivo. Durante a violência deste sábado, soldados britânicos mataram um dos manifestantes. Em Bagdá, centenas de ex-soldados retornaram pelo segundo dia seguido à base americana no centro da cidade para exigir o pagamento. O chefe-geral de polícia, Hassan al-Obeidi, disse aos demandantes para formarem uma comissão para discutir o assunto com as autoridades nesta segunda-feira.