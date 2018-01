Soldados americanos impedem roubo de banco em Bagdá Uma tentativa de furto de um dos bancos iraquianos causou grande confusão no centro de Bagdá, e levou os soldados americanos a agir para prender os ladrões e conter mais de mil pessoas que se postaram diante da instituição. Os manifestantes eram, na maioria, clientes que ficaram sabendo do saque e foram ao local exigir seu dinheiro de volta. Os saqueadores abriram um buraco com dinamite nas paredes de uma agência do Banco Al-Rachid, que abriga depósitos de cerca de US$ 4 milhões, e enviaram crianças (na maioria, seus filhos) para entrar no prédio e pegar o dinheiro. Com a chegada da multidão, dois homens com fuzis automáticos Kalashnikov dispararam para o ar para amedrontar as pessoas. Uma patrulha das forças especiais dos EUA solicitou reforços para conter os manifestantes e pôr fim ao saque. Logo chegou um pelotão do Exército. Os soldados prenderam 12 pessoas dentro do banco, vários deles adolescentes, e foram aplaudidos pela multidão. Os pais dos garotos choravam e pediam que eles fossem libertados. Em determinado momento, os militares apontaram para um grupo de homens que se aproximou dos carros de combate. A situação só se acalmou com a mediação de um popular que falava inglês e pediu, por alto-falante, que as pessoas se afastassem dos veículos blindados e não se preocupassem, pois o dinheiro seria levado para local seguro. Num balanço hoje da situação, o general Tommy Franks, comandante das operações dos EUA no Iraque, disse que os saques diminuíram em todo o país. Na quarta-feira, 2.200 civis se ofereceram como voluntários para atuar como policiais desarmados, o que facilitará o patrulhamento. Cerca de 300 policiais iraquianos vigiavam hoje as ruas da capital, em uma ação conjunta com as tropas dos EUA. A força combinada deteve cerca de 400 saqueadores, segundo o sargento José Guillén, de uma unidade de infantaria. Veja o especial :