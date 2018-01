Soldados americanos matam mais dois no Haiti Em meio ao crescente descontentamento com as tropas de manutenção de paz lideradas pelos Estados Unidos, haitianos protestaram neste sábado e prometeram trazer de volta seu líder deposto depois de soldados americanos terem matado mais duas pessoas. Fuzileiros navais americanos patrulhavam um reduto do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, em Porto Príncipe, quando foram atacados por desconhecidos no fim da noite de ontem, disse o major Richard Crusan na manhã deste sábado. Segundo Cruzan, os dois mortos no tiroteio eram homens armados. Apesar dessa afirmação, nenhuma arma foi encontrada com as vítimas. Segundo testemunhas, os dois mortos eram pedestres que passaram pelo local na hora do tiroteio. A persistente violência é o maior desafio do primeiro-ministro Gerard Latortue, que ontem assumiu o governo e disse que devolver a estabilidade ao Haiti é sua prioridade. Ainda neste sábado, o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos EUA, general Richard Myers, fez uma rápida visita ao Haiti para inspecionar as operações de manutenção de paz.