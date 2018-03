Soldados americanos morrem em incidentes no Iraque Três soldados americanos morreram nas últimas 24 horas em incidentes em diferentes partes do Iraque, anunciou hoje o comando militar dos EUA. Um comunicado do Exército dos Estados Unidos informou que um soldado morreu nesta sexta-feira pelos ferimentos causados por disparos efetuados contra seu comboio em Bagdá. Outra nota do comando militar afirma que um segundo soldado morreu pela explosão nesta quinta-feira de uma bomba no momento da passagem de seu veículo pela localidade de Beiji, 205 quilômetros ao norte da capital. Em um terceiro atentado, um infante da Marinha morreu também na quinta-feira durante uma operação de combate contra "inimigos" na província de Al Anbar, no oeste do Iraque, acrescentou o exército americano em outro comunicado. Segundo os comunicados, uma investigação foi aberta para apurar os incidentes. Com estas mortes, passa para mais de 2.340 o número de soldados americanos que morreram no Iraque desde o começo da ocupação do país, em março de 2003.