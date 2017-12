Soldados americanos mortos no Iraque já são mais de 3 mil O número de soldados americanos mortos no Iraque superou este fim de semana a marca de 3 mil, segundo números da imprensa, ao tempo que os especialistas duvidam que o envio de mais tropas mude o curso da guerra. O site GlobalSecurity.com, especializado em assuntos militares, elevou neste domingo, 31, para 3.002 o número de soldados americanos mortos desde a invasão do Iraque em março de 2003. Segundo o GlobalSecurity, que faz a contagem baseada nos relatórios de imprensa sobre incidentes no Iraque, o número de soldados feridos na campanha militar chegou a 22.401. O Pentágono, que atualiza sua contagem em intervalos mais longos, apresentou em seu último relatório de 29 de dezembro o número de 2.983 soldados mortos e 22.565 feridos. William Cohen, um republicano que foi chefe do Pentágono na administração do presidente Bill Clinton, disse que "na discussão sobre o envio de mais tropas ao Iraque, o importante não é tanto o número, mas sim uma clara definição da missão". O presidente George W. Bush anunciará na próxima semana uma nova estratégia para a guerra e uma das possibilidades é o aumento da presença militar americana que, atualmente, chega a mais de 145 mil soldados. "Devemos definir se a missão será a custódia das fronteiras, ou o controle de Bagdá", disse Cohen no programa Late Edition da CNN. "E se a missão for a neutralização e a desmilitarização das milícias xiitas, então precisaremos mais que 10.000 ou 20.000 soldados adicionais." O ex-conselheiro de Segurança Nacional, Zbigniew Brzezinski, que trabalhou na Administração do presidente Jimmy Carter, sustentou que "o problema é que as decisões estão nas mãos de um grupo muito pequeno, incluído o presidente Bush, que está preso nos seus próprios erros do passado". O senador republicano Richard Lugar, que abandonará em janeiro seu cargo de presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara Alta, expressou suas dúvidas sobre o aumento do contingente militar no Iraque e pediu que o presidente Bush consultasse os legisladores antes da mudança de estratégia. "No passado, a Administração se inclinou por deixar o Congresso de lado", disse Lugar no programa News Sunday do canal FOX. "A Administração tem que identificar precisamente onde estão as linhas de batalha, o que está sendo combatido, e eu não vi essas linhas", acrescentou.