Soldados americanos no Iraque terão 15 dias de férias O Comando Central dos Estados Unidos, que administra a ocupação militar no Iraque, anunciou planos de conceder aos seus soldados 15 dias de folga na Europa ou nos Estados Unidos, quando tiverem completado 12 meses de missão. As forças americanas, que em algumas partes do Iraque estão sob constantes ataques das guerrilhas de resistência, têm servido em condições de extremo calor e dificuldades. "Em um continuado esforço para melhorar a qualidade de vida e prontidão dos que prestam serviço para o Exército hoje no Iraque, o Comando Central dos EUA estabeleceu um programa de férias de descanso e recuperação começando em 25 de setembro de 2003", de acordo com uma nota do Comando. Os soldados que se enquadrarem nos requisitos terão a viagem custeada pelo governo para a Europa ou Estados Unidos, "a fim de se concentrarem na família e amigos durante o descanso. O programa é visto como um investimento na qualidade de vida nas forças americanas de serviço no Iraque, a fim de melhorar o desempenho dos soldados".