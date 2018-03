Soldados atacam jornalistas na reunião de Arafat e Zinni Tropas israelenses lançaram bombas de gás lacrimogêneo e detonaram granadas de efeito moral contra jornalistas que se aproximavam do QG sitiado de Yasser Arafat para cobrir o encontro do líder palestino com o enviado especial norte-americano, Antohony Zinni. Os jornalistas viajaram até o QG em seis veículos blindados. Os soldados cercaram os repórteres, obrigando-os a permanecer a cerca de 100 metros das destruídas instalações do complexo onde Arafat continua cercado. Cerca de 30 tanques rodeiam o edifício e alguns apontaram seus canhões contra os jornalistas. Em Belém, um cinegrafista da rede de televisão francesa LCI foi levemente ferido na perna por militares israelenses em Belém, na Cisjordânia, afirmou um correspondente da imprensa francesa. O ferido se chama Jerome Marcantetti, que teve sua perna direita alcançada por um disparo de soldados israelenses. O cameraman contou ter sido atacado enquanto estava diante de tanques e soldados israelenses no centro da cidade ocupada. "Os soldados não pediram que retrocedêssemos. Quando me virei de costas para eles foi que dispararam três tiros", disse o francês, que foi andando até o hospital em que foi atendido.