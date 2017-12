Soldados australianos matam dois civis timorenses Dois civis timorenses morreram nesta sexta-feira em Díli e um terceiro foi gravemente ferido, em incidentes com soldados australianos perto do aeroporto internacional da capital. O parlamentar Antonio Ximenez confirmou que uma das vítimas é seu cunhado, Atoy Dasi. Fontes hospitalares identificaram o segundo morto como Jacinto Soares. O diretor do Hospital Nacional de Díli, Antonio Caleres, informou que Dasi morreu após chegar em estado crítico. No mesmo centro médico, outra pessoa foi internada, ferida pelos tiros dos soldados. O Ministério da Defesa da Austrália havia divulgado uma nota esclarecendo uma das mortes. O texto diz que um soldado australiano atirou em legítima defesa, quando era atacado com flechas por um timorense. O militar, membro da Força de Estabilização Internacional (ISF, sigla em inglês), trabalhava num acampamento de refugiados perto do aeroporto internacional de Díli quando ocorreu o ataque, diz o comunicado do Ministério. A nota lamenta a morte do civil, não acrescenta mais dados sobre o incidente, mas diz que os soldados da ISF trabalham sob normas estritas que permitem a autodefesa. O incidente será investigado pela ISF, pela Polícia das Nações Unidas (UNPOL) e pelas autoridades timorenses. Há dias as forças internacionais de segurança presentes no Timor Leste tentam controlar uma nova onda de violência em Díli, envolvendo grupos rivais de jovens filiados a academias de artes marciais. A ONU mantém cerca de 1.300 policiais no Timor para ajudar a restabelecer a ordem e conta com o apoio de uma Força Internacional de Estabilização, liderada pela Austrália, com cerca de mil soldados.