Soldados britânicos contraem doença misteriosa no Afeganistão Mais seis soldados britânicos foram levados hoje de volta para o Reino Unido para tratamento de emergência de uma misteriosa febre contagiosa que já infectou 18 soldados no Afeganistão e forçou autoridades a colocar centenas de outros em quarentena. Nenhum novo caso foi registrado hoje na principal base aliada em Bagram, norte da capital, onde o primeiro caso da doença foi registrada no domingo, disse o porta-voz militar britânico, tenente-coronel Ben Curry. "Estamos encorajados pelo fato de que não houve casos adicionais", afirmou Curry. "Ainda não podemos identificar categoricamente a fonte ou natureza da infecção". Os sintomas são semelhantes aos de uma febre intestinal, que, segundo ele, "pode em alguns casos apresentar sintomas semelhantes ao da meningite". Soldados britânicos têm reclamado de febre, diarréia e vômitos, mas Curry avaliou que provavelmente não se trata de meningite. Outro porta-voz, major Jeff Moulton, disse que os sintomas diferem de pessoa para pessoa. "Alguns têm perturbações estomacais brandas, enquanto outros quase perderam a consciência", relatou. Os dois piores dos 18 casos já registrados foram retirados do país na segunda e terça-feiras, um para a Grã-Bretanha e o outro para um hospital militar americano na Alemanha. As condições dos dois estão se "estabilizando". Seis outros soldados foram retirados de avião na manhã de hoje, mas não estavam em estado grave. Seis outros estão sendo tratados por equipes médicas usando máscaras, luvas e aventais num hospital de campanha, onde 333 pessoas foram colocadas em quarentena para evitar a disseminação da doença, informou Curry. Alimentação Oficiais militares têm descartado a possibilidade de bioterrorismo. "Não existe nenhum sentimento de que isto esteja ligado a armas terroristas ou químicas ou biológicas", avaliou Moulton. "As investigações ainda estão em curso, mas a suspeita é de que provavelmente tenha ligação com alimentos". As tropas britânicas têm se alimentado tanto com comidas compradas localmente como com rações militares. Agora, os colocados em quarentena têm comido apenas ração militar "como medida de proteção", disse Curry.