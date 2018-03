Soldados canadenses matam crianças afegãs a tiros Tropas canadenses, integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão, abriram fogo ontem contra um automóvel que acreditaram iria atacar seu comboio, matando um menino de 2 anos e sua irmã de 4 anos. A informação foi divulgada hoje. Comunicados da Otan e de militares canadenses informaram que as tropas perto de Kandahar dispararam contra o carro após o motorista ignorar repetidos avisos para parar o veículo. Funcionários afegãos e das Nações Unidas têm pedido repetidas vezes às tropas ocidentais que evitem atingir civis, pois isso ameaça minar o apoio ao presidente afegão Hamid Karzai e à presença das forças estrangeiras na Ásia Central. Comandantes da Otan insistem que tomam todas as precauções razoáveis e culpam os militantes por colocarem em perigo os civis, já que costumam usar carros civis carregados de explosivos em missões suicidas contra tropas estrangeiras e afegãs. O comunicado canadense afirma que o carro ficou sob fogo dos soldados após ter trafegado próximo ao comboio: "É com profunda tristeza que nós anunciamos que duas crianças afegãs foram mortas no incidente", diz a nota.