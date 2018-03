Soldados canadenses morrem em explosão no Afeganistão Quatro soldados canadenses morreram neste sábado quando uma bomba explodiu o veículo blindado em que viajavam nas proximidades de Kandahar, no Afeganistão, informou neste sábado a rede de televisão CNN. Três dos soldados morreram no momento do ataque e um deles chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu O Canadá tem 2.200 efetivos mobilizados no Afeganistão, a maior parte deles em Kandahar, onde substituíram as forças americanas e atuam na segurança da região.