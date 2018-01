Soldados começam a votar em Israel Os soldados israelenses começaram a votar hoje pela manhã na eleição que vai escolher o novo primeiro-ministro de Israel. Já a população civil somente poderá votar na próxima terça-feira, dia 6. Os militares que participam de exercícios, manobras em operações em terra serão os primeiros a votar, informou o coronel Shaúl Magnesi, responsável pela votação no exército. ?Utilizaremos helicópteros para levar as urnas a centenas de posições isoladas?, declarou. A votação dos militares se prolongará até a próxima terça-feira às 22 horas, do horário local, (20 horas do horário de Brasília), em vários colégios eleitorais. As pesquisas de intenção de voto colocam o líder do partido de extrema direita, Likud, Ariel Sharon, em vantagem de mais de 20% sobre seu adversário do Partido Trabalhista, e atual primeiro-ministro, Ehud Barak.