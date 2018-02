Soldados da Marinha dos EUA preparam saída de Faluja Os marines norte-americanos instalados em Faluja estão reunindo equipamentos e armas e carregando os caminhões levando a crer que podem deixar a zona industrial, no sul, que têm sob seu controle há algumas semanas. Ainda não se sabe se isto representa a retirada total dos militares do 1º Batalhão do V Regimento da cidade, ou apenas a troca efetivo com a chegada de novos combatentes. Alguns dos soldados disseram ter ordens de ir para a cidade vizinha de Garma.