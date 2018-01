Soldados da ONU são feridos em ataque no Líbano Dois soldados da ONU foram feridos neste sábado quando um avião de Israel atingiu a região próxima da base das Nações Unidas na fronteira com o sul do Líbano. Os dois soldados do batalhão da Índia, pertencente a Força Interina das Nações Unidas no Líbano, foram moderadamente feridos em conseqüência do impacto da bomba que caiu na vizinhança do vilarejo de Adaisseh, confirmou um porta-voz da ONU. Os feridos foram levados a um hospital da força da ONU na cidade de IBL Saq. A base foi danificada. Quatro observadores da ONU foram mortos no sul do Líbano nesta semana após um ataque aéreo israelense que destruiu o abrigo da base. O ataque foi criticado por toda a comunidade internacional. O secretário-geral, Kofi Annan, chegou a dizer que o ataque tinha sido deliberado e que os observadores haviam avisado Israel 10 vezes sobre suas posições no Líbano.