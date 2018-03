Soldados da Otan começa exercícios militares na Lituânia

A Otan começou nesta segunda-feira, 18, manobras militares de exercícios na Lituânia. Pelo menos 1.700 soldados da organização e países associados atuaram na zona próxima ao porto de Klaipeda, informa o Ministério de Defesa lituano. "Das manobras ´Amber Hope-2007´ participam soldados e civis de países-membros da Otan e signatários do programa atlântico Associação para a Paz", disse um porta-voz do ministério citado pela agência de notícias russa Interfax. Pára-quedistas, tropas de assalto e infantaria da Marinha simularão ações de combate análogas às realizadas no Afeganistão e no Iraque. Os exercícios incluem militares do Canadá, Estônia, Finlândia, Alemanha, Letônia, Lituânia, Polônia, Reino Unido e Estados Unidos, Azerbaijão e Armênia. Estes dois últimos países são do programa da Otan Associação para a Paz. O "Amber Hope" são as maiores manobras internacionais organizadas pela Otan no Mar Báltico. A edição atual, oitava, conta com a presença de observadores da Rússia, Belarus, Ucrânia e Moldávia. Recentemente, a Rússia se envolveu em uma crise diplomática com a Lituânia, além de protestar contra o aumento da presença militar dos EUA na antiga zona de influência soviética.