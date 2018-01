Soldados da Otan prendem ex-colaborador de Karadzic Mantenedores de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) detiveram um ex-colaborador do suspeito de crimes de guerra Radovan Karadzic, em um avanço para destruir a rede de apoio ao foragido, dizia um comunicado divulgado pela aliança nesta quinta-feira. O general Bogdan Subotic foi detido ontem em sua casa nos arredores de Banja Luka, região noroeste da Bósnia, informou a força internacional de paz liderada pela Otan. Subotic era um comandante militar e um colaborador de Karadzic o líder servo bósnio procurado pelo Tribunal Internacional de Crimes de Guerra, estabelecido em Haia, Holanda. "Isto faz parte da assistência contínua da SFOR (como é conhecida a força liderada pela Otan) com as autoridades bósnias com o objetivo de prender pessoas indiciados por crimes de guerra e seus colaboradores", dizia o comunicado. "Nós constinuaremos a agir com base nas informações reunidas durante as últimas semanas, já que elas nos levam para perto de romper a rede de apoio e podem resultar na prisão de pessoas apontadas pelos detidos", prossegue o documento. Em janeiro, soldados da Otan detiveram outras duas pessoas que aparentemente faziam parte da rede de apoio a Karadzic. Os dois homens foram libertados depois de dias seguidos de interrogatórios. Ainda nesta quinta-feira, o embaixador americano para crimes de guerra Pierre-Richard Prosper falou ao Parlamento servo bósnio em Banja Luka e ameaçou as autoridades locais com "a continuidade ou a expansão das sanções econômicas e políticas" enquanto não conseguirem prender Karadzic e seu comandante militar na época da guerra, general Ratko Mladic. Enquanto Karadzic e Mladic continuarem soltos, o mundo continuará tratando a República Srpska (porção da Bósnia dominada pelos sérvios) "como um buraco negro político e econômico", afirmou Prosper. Karadzic e Mladic são os dois principais procurados pelo tribunal estabelecido em Haia para julgar atrocidades cometidas na ex-Iugoslávia.